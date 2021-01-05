Кабмин сохранил повышенный размер пособия по безработице на 2021 год

Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное - 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Напомним, максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.