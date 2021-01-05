Как мошенники на Западе предлагают вакцины в Сети

В то время как миллионы людей ждут своей очереди для того, чтобы получить вакцину от COVID-19, мошенники на сайтах в интернете, в рассылке электронной почты и в приложениях для обмена сообщениями заманивают жертв объявлениями, что они могут доставить уколы в течение нескольких дней "всего" за 150 долларов, а то и более. При этом они просят у потенциальных жертв передать им данные своих кредитных карт.

Расследование Reuters выявило семь различных схем мошенничества по предполагаемым вакцинам от COVID-19. Домены веб-сайтов, содержащие слово "вакцина" в сочетании с COVID-19 или коронавирусом, увеличились более чем вдвое с октября до примерно 2500 в ноябре, по данным компании по кибербезопасности Recorded Future, которая отслеживает мошенничество с вирусом в Сети.

На одном из веб-форумов так называемого "даркнет" ("темного интернета") поддельные вакцины от COVID-19 предлагались наряду с наркотиками, "высококачественными" фальшивыми деньгами, оружием. В сообщениях были показаны стоковые фотографии вакцин и предложены флаконы за 500 и 1000 долларов или эквивалент в биткойнах. На другом "темном" веб-сайте продавец, утверждающий, что он является профессором известного научного института, предложил вакцины против COVID-19 в обмен на пожертвование и попросил покупателей предоставить свою историю болезни. В Telegram несколько каналов заявили, что предлагают вакцины от COVID-19, сопровождаемые стоковыми изображениями. Один пользователь предлагал вакцины Moderna Inc. по цене 180 долларов и утверждал, что вакцины от Pfizer Inc и BioNTech SE можно было купить по цене 150 долларов, а вакцину AstraZeneca - по 110 долларов за флакон. На вопрос о том, как будут доставляться вакцины, создатель аккаунта сказал, что их перевозят в "пакетах с регулируемой температурой" и пакетах со льдом в течение нескольких дней или в течение ночи за дополнительную плату.

Техасский телеканал ABC13 цитирует чиновников Федеральной торговой комиссии США. По словам сотрудницы ведомства Коллин Тресслер, мошенники пытаются попросить у людей деньги, чтобы либо выстроить их в очередь, либо внести в некий список, чтобы ускорить их продвижение в этой "очереди". Хотя на самом деле никакого "листа ожидания" на этот счет не существует. Эксперты также предупреждают об онлайн-рекламе, рекламирующей неутвержденные вакцины от COVID-19, якобы доступные для покупки. "Вы можете получить испорченный продукт или нестерильную иглу, и тогда вы можете заразиться другой болезнью", - заявил телеканалу KGTV доктор Тим Макки, доцент кафедры анестезиологии и глобального общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Сан-Диего.