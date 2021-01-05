Как ответить на вызовы 2021 года

Что сулит 2021-й? Боимся загадывать, видим риски, но есть то, о чем нужно говорить прямо сейчас. Немедленно! Важно разбираться с числами в руках, как делает это врач, стараясь нам помочь. Только так мы сможем понять вызовы, стоящие перед нашим обществом в 2021 г.

Мы все желаем, чтобы Россия была молодой, полной динамики, энергии. Что для этого нужно? Как можно больше рожать. В 2012 г. в России родились 1,9 млн чел. Каждый год потом только снижение, в 2019 г. - 1,48 млн чел., в январе - октябре 2020 г. - 1,19 млн чел. (Росстат).

По оценке, получим за весь 2020 год 1,4 - 1,43 млн младенцев. Это хуже, чем в любой год последней десятилетки. Перед нами крупнейший вызов - как это переменить? Как уже в 2021 г. заложить в России новый тренд, когда уверенности, желания иметь большие семьи, несмотря на кризис и пандемию, станет больше?

Пандемия - 2020 г. тяжелее всего ударила по старшему поколению. В 2012 г. в России ушли из жизни 1,91 млн чел., в 2019 г. - 1,79 млн чел., в январе - октябре 2020 г. - 1,66 млн чел. У нас скачок смертности. Только за октябрь 2020 г. она выросла на 30% в сравнении с прошлым годом (Росстат). По оценке, в 2020 г. от нас уйдут больше 2 млн чел.

"Избыточная смертность" за год составит до 250 - 300 тыс. чел. Для общества это огромная боль. И снова вызов - что еще нужно сделать, чтобы сберечь сотни тысяч жизней в 2021 г.? Мы знаем, что пандемия будет продолжаться. Какие еще ресурсы дать здравоохранению? Какую денежную, социальную помощь оказать старикам? Нужна ли в 2021 г. большая "фронтовая операция" - сохраним жизни старших? Ответ - да, нужна! "По полной программе", с щедрыми расходами из тех гигантских денежных резервов, которые накопило наше общество (ФНБ, золотовалютные резервы).

Нас обгоняют Малайзия и Китай по ключевым показателям благосостояния. Вот оценка МВФ на 2020 г., ВВП на душу населения по номиналу, Россия - 9,97 тыс. долл., Китай - 10,6 тыс. долл., Малайзия - 10,2 тыс. долл. В 2013 г. мы превосходили Китай по этому показателю в 2,25 раза, Малайзию - в 1,5 раза. Казалось, навсегда! Пусть плетутся где-то там позади! Так нет - перегоняют! Но, может быть, такие сравнения от лукавого? И нужно сопоставлять по "паритету покупательной способности" (ППП), так, чтобы цены на товары в каждой стране были сопоставимы друг с другом? И, если так сделаем, мы будем выглядеть гораздо лучше?

Нет - так себе. Бедная Малайзия, когда-то каучуковая британская колония, по ВВП на душу населения по ППП идет сейчас с нами вровень, а в 2021 г. - перегонит (прогноз МВФ). Еще в 2013 г. мы были выше Малайзии на 12%. Зато можем гордиться, что пока выше Китая в 1,6 раза. Правда, в 2013 г. этот разрыв был гораздо больше, в 2,2 раза. Не успеем оглянуться - Китай и здесь догонит.

Состоятельность семей, продолжительность жизни, рост населения - это самое главное не только для нас самих, но и в международной конкуренции. В таких сравнениях - огромные вызовы 2021 г. А как отвечать на них? Подчиниться главному - зажиточности населения. И тогда будет всё - и инновации, и космос, и самая лучшая в мире оборонка, и уверенный рост, основанный на новых технологиях.

Китай и Малайзия выше России по ожидаемой продолжительности жизни. В 2018 г. Китай - на 56 месте в мире (76,7 лет), Малайзия - на 64-м (76,1 лет), мы - на 100 - 104-м месте, 73 года (ООН, 2018). Есть опасения, что этот разрыв вырос во время пандемии - 2020. По статистике, в Китае и в Малайзии на порядок меньше жертв пандемии, чем в других странах. Вызов 2021 г. - вернуться к росту в том, сколько лет люди живут. Заложить тренд, чтобы догнать другие страны, перестать быть сотыми в самом важном - продолжительности жизни. История России наполнена огромными человеческими потерями. Мы - дети выживших. Только мечтаем о том, чтобы 79 - 80 лет жизни стали нормой в России.

Мы - великая сырьевая экономика. Чтобы жить "нормально", нам в 2021 г. нужно добыть не менее 530 - 560 млн тонн нефти. А природного газа? Не менее 700 - 740 млрд куб. метров. Угля - не меньше, чем 430 - 400 млн. тонн. В 2020 г. добыча топлива снизилась на 7 - 8%. От сырья зависит карман каждой семьи. Даже сегодня, когда упали мировые цены и объемы производства углеводородов, "нефтегаз" - это 30% доходов федерального бюджета. В 2019 г. - почти 40%, в 2018 г. - 46% (Минфин). За эти доходы придется побороться. Они - не автоматические.

Удержать добычу любого сырья, продать его за рубеж по высоким ценам - в этом тоже вызов 2021 г. Без этого нет роста и модернизации, нельзя восстановить реальные доходы населения. Мы сегодня зарабатываем хуже, чем в 2013 г. За это время реальные денежные доходы населения упали больше, чем на 10% (Росстат). Крупнейший вызов 2021 г. - вернуться к росту в реальных доходах, сделать его необратимым, подвинуться хотя бы на несколько шажков к уровню 2013 г.

Нам нельзя больше проигрывать в международной конкуренции. В 2013 г. мы находились на 8-м месте в мире по ВВП по номиналу. В 2019 - 2020 гг. занимаем 11-е место (МВФ). Эффект девальвации рубля? Да, конечно. Но как же это горько! В 2013 г. Россия была на 5-м месте в мире по ВВП по паритету покупательной способности. В 2019 г. переместилась на 6-е. Ближайший соперник - Индонезия. К 2025 г. она вплотную подойдет к России (МВФ). И есть шансы, что через несколько лет мы уйдем в мировой табели о рангах на 7 место. Как бы это движение остановить - и повернуть вспять!

Никуда не денешься. На вызовы 2021 г. придется отвечать - с желанием и надеждой. Нельзя закрывать глаза. Нельзя обманывать себя. Лучше действовать - точно по целям.