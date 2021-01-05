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05.01.2021 17:40
Рубрика: Экономика

Котяков: повышение пенсий коснулось 32 млн человек

Текст: Галина Мисливская
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Пенсии в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции, повышение коснулось 32 миллионов человек. Об этом заявил во вторник министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании у президента Владимира Путина по социальным вопросам.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции​​​", - напомнил он. Средний размер страховой пенсии по старости, по словам министра, увеличен на 1 039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль.

Котяков уточнил, что повышение пенсий коснулось 32 миллионов человек. Всего же на эти цели будет направлено 374 млрд рублей.

Он также сообщил, что часть пенсионеров получили пенсии в новом объеме уже в 2020 году. Это 11 миллионов человек, или 23% от общего числа получателей.

Экономика Пенсии и пособия Власть Работа власти Госуправление Правительство Минтруд Повышение пенсий

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