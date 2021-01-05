Лукашенко заявил, что только выборы должны решать судьбу президента

Только всенародные выборы, убежден Александр Лукашенко, могут решить вопрос о власти, "если кому-то не нравится нынешний глава государства". Об этом он заявил во вторник, общаясь с представителями трудового коллектива холдинга "Горизонт", сообщает пресс-служба президента РБ.

Белорусского лидера попросили прокомментировать решение об объявлении 2021-го Годом народного единства. Он в очередной раз подтвердил, что это делал не для того, чтобы что-то кому-то доказать. "Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе, прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы", - уточнил свою позицию Лукашенко.Он призвал, обращаясь к собравшимся, не нарушать закон. Каждому, пояснил он, следует заниматься своим делом, развивая производства, и, в первую очередь, думать не о себе, а о своих детях, где они впоследствии будут работать. "Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало", - сказал президент о тех, кто противостоит действующей власти.

"Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому", - добавил Лукашенко

Жители Минска, заявил он, должны понимать, что кроме столицы существует и вся остальная страна. "Говорят, маленькая. Она большая!", - подчеркнул белорусский руководитель, констатировав, что именно за молодежью в ней будущее. "Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы - будущее". Но выборы, резюмировал он, - "это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика - бюллетени одинаковые".