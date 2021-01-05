МИД Ирана назвал задержание южнокорейского судна техническим вопросом

Задержание военными Корпуса стражей исламской революции Ирана южнокорейского судна в Персидском заливе является техническим вопросом, который будет решаться в правовом поле. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Согласно первоначальным сообщениям, полученным от местных властей, это полностью технический вопрос. Судно было препровождено в порт в связи с загрязнением им моря и в соответствии с постановлением суда о расследовании инцидента" - цитирует слова дипломата агентство Tasnim.

По словам Хатибзаде, "власти Ирана чувствительно относятся к подобным нарушениям, поэтому будут заниматься их расследованием в рамках закона". Представитель иранского МИД подчеркнул, что задержание танкера из Южной Кореи не является чем-то исключительным, аналогичные случаи происходили в водах Персидского залива и ранее. Хатибзаде также пообещал предоставить дополнительную информацию по инциденту в ближайшее время.

Напомним, что по данным иранских СМИ, задержанное накануне судно перевозило 7,2 тысячи тонн этанола и направлялось из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии в Южную Корею. Экипаж корабля задержан, а само судно пришвартовано в порту иранского города Бендер-Аббас.