Минздрав: Вакцинация в США и ЕС началась до окончания исследований

В Минздраве пояснили, почему решено было начать широкую вакцинацию населения до полного окончания клинических исследований вакцины против COVID-19. Этот шаг в условиях продолжающейся пандемии был абсолютно оправдан, считает заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

"Решение о регистрации вакцины принималось с учетом ее высокой эффективности, и в том числе данных о безопасности применения аденовирусной векторной платформы, использованной для создания других вакцин центра имени Гамалеи, - сообщил сегодня замминистра. - В условиях пандемии этот шаг был абсолютно оправдан, поскольку позволял обеспечить защиту населения от новой коронавирусной инфекции в максимально сжатые сроки".

Фисенко подчеркнул, что по аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании. "Применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями", - пояснил Виктор Фисенко.

Он также отметил, что в настоящее время безопасность и эффективность применения вакцины "Спутник V" дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных.