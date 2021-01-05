Новости

В Южной Корее всеобщая вакцинация от COVID-19 начнется в феврале 17:27
Россиянка Ступак стала четвертой на этапе "Тур де Ски" 17:17
Минздрав: Вакцинация в США и ЕС началась до окончания исследований 17:10
СМИ: В Пхеньяне начал работу съезд партии 16:59
Президент Армении заразился коронавирусом 15:21
Китайский авианосец из снега показали на видео 14:59
Лукашенко заявил, что только выборы должны решать судьбу президента 14:54
В 2021 году военные получат новые машины химразведки РХМ-8 и РХМ-9 14:47
Учебный центр ВДВ в Омске подготовит в этом году 3 тысячи десантников 14:39
В Иране обнаружен "британский" штамм коронавируса 14:28
В Рождество в храм Христа Спасителя прихожан пустят только по билетам 14:23
Ученые нашли порталы в отдаленные районы Вселенной 14:23
В 2021 году Таманскую дивизию усилят самоходками "Коалиция-СВ" 14:14
Вышел трейлер военной драмы с Петром Федоровым "Летчик" 14:03
Песков назвал преувеличением разговоры о "войне башен Кремля" 14:00
Песков: Путин в курсе резонансных дел, но в ход следствия не вмешивается 13:49
Песков рассказал о хорошем отношении Путина к Западу 13:47
Кубик Рубика станет героем игрового фильма 13:44
Песков заявил, что никогда не требует снять новость с эфира 13:40
"Похороненная" "девушка Бонда" Таня Робертс оказалась жива 13:36
Песков: пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта 13:21
В США начались аресты активистов-участников массовых митингов за Трампа 13:03
Песков рассказал о жестком отношении Путина к воровству 12:49
Водителей в Москве предупредили о тумане и гололеде 12:28
Стало известно, какие профессии будут популярны в 2021 году 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
05.01.2021 17:10
Рубрика: Общество

Минздрав: Вакцинация в США и ЕС началась до окончания исследований

Текст: Ирина Невинная

В Минздраве пояснили, почему решено было начать широкую вакцинацию населения до полного окончания клинических исследований вакцины против COVID-19. Этот шаг в условиях продолжающейся пандемии был абсолютно оправдан, считает заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS
В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer

"Решение о регистрации вакцины принималось с учетом ее высокой эффективности, и в том числе данных о безопасности применения аденовирусной векторной платформы, использованной для создания других вакцин центра имени Гамалеи, - сообщил сегодня замминистра. - В условиях пандемии этот шаг был абсолютно оправдан, поскольку позволял обеспечить защиту населения от новой коронавирусной инфекции в максимально сжатые сроки".

Фисенко подчеркнул, что по аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании. "Применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями", - пояснил Виктор Фисенко.

Он также отметил, что в настоящее время безопасность и эффективность применения вакцины "Спутник V" дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных.

Общество Здоровье В мире США В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин
Монархии Персидского залива договорились помириться с Катаром
Путин дал поручения по пенсиям, прививкам и соцподдержке. Главное
Мишустин расширил возможности поддержки россиян по соцконтракту
Россия сыграет с Финляндией за бронзу МЧМ по хоккею
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года