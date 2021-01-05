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05.01.2021 09:25
Рубрика: Власть

Миронов: "Справедливая Россия" рассчитывает увеличить представительство в Госдуме

Текст: Ксения Воронцова

"Справедливая Россия" рассчитывает увеличить свое представительство в Госдуме по результатам Единого дня голосования в 2021 году, организационная подготовка к выборам пройдет в два этапа, прокомментировал "Российской газете" планы партии ее председатель Сергей Миронов.

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Главным приоритетом в наступившем году, по его словам, безусловно, будут выборы в Государственную Думу. "По результатам единого дня голосования "Справедливая Россия" рассчитывает увеличить свое представительство как в нижней палате федерального парламента, так и в региональных и муниципальных законодательных органах. Для этого есть объективные предпосылки", - отметил Миронов.

Также он рассказал о главной стратегии партии на выборах: "Справедливая Россия" будет верна своему курсу и социально ориентированной повестке. "В период пандемии социальная повестка вышла на первый план и потому многочисленные предложения "Справедливой России" по поддержке самых широких слоев населения становятся как никогда актуальными и востребованными", - заявил председатель партии.

Организационная подготовка к выборам пройдет в два этапа. "Ориентировочно в первом квартале пройдет первая, идеологическая часть партийного съезда, на которой будут определены подходы к выборам. Вторая часть состоится во втором квартале с учетом обозначенных в законе сроков. Формирование избирательных списков будет идти до последнего, поскольку на этот процесс влияют многие факторы", - прокомментировал Сергей Миронов. Такая двухступенчатая схема, по его словам, является самой оптимальной, и менять ее нет смысла.

Председатель "Справедливой России" также напомнил об итогах законотворческой работы в 2020 году: в общей сложности 13 внесенных проектов стали законами, всего фракция подготовила 156 законодательных инициатив.

"Фактически СР становится партией "второго выбора": людей, которые не хотят по тем или иным причинам голосовать за "Единую Россию", привлекает подход именно "Справедливой России", - считает Миронов.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Справедливая Россия" Законодательная власть Госдума

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