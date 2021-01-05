Мишустин расширил возможности поддержки россиян по соцконтракту

Напомним, социальный контракт - это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и нуждающейся семьей или гражданином. По нему можно пройти переобучение, повысить квалификацию, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Федеральное софинансирование в рамках соцконтракта началось в 2020 году. По состоянию на декабрь в эксперименте участвует 21 субъект Федерации.

По словам Михаила Мишустина, в новом году регионы получат свыше 26 млрд рублей из бюджета для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. "Как показывает практика, социальный контракт позволяет улучшить материальное положение, поддержать человека в трудную минуту, помочь ему встать на ноги", - отметил глава правительства на совещании с вице-премьерами 18 декабря 2020 года.