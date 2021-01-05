Мишустин утвердил правила льготного кредитования в сфере соцобслуживания

Предприниматели, инвестирующие в сферу социального обслуживания, смогут получить льготные кредиты. Правила субсидирования таких займов утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина.

Согласно документу, пониженный процент по кредиту в размере ключевой ставки Центробанка будет распространяться на займы со сроком погашения от 10 лет.

Эти средства можно будет потратить на реконструкцию, модернизацию или открытие новых социальных учреждений, а также на создание дополнительных мест в стационарах.

При этом получатель кредита обязан предоставлять социальные услуги в течение минимум 10 лет после введения объекта в эксплуатацию. При этом проект может реализовываться на территории сразу нескольких регионов страны, указано в документе.