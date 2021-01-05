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Рубрика: В мире

Монархии Персидского залива договорились помириться с Катаром

Текст: Игорь Дунаевский
Участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива договорились об урегулировании дипломатического кризиса вокруг Катара. Под соответствующим документом, который был подписан во вторник в саудовском городе Эль-Уля, свои подписи поставили представители Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.
Фото: Matthew Ashton/AMA/Getty Images Фото: Matthew Ashton/AMA/Getty Images
Фото: Matthew Ashton/AMA/Getty Images

В качестве мер, призванных урегулировать кризис, документ предусматривает снятие блокады с Катара, а также открытие воздушных, морских и сухопутных границ с ним.

Напомним, кризис в отношениях монархий Персидского залива грянул в 2017 году, когда несколько государств (Саудовская Аравия, а также Бахрейн, Египет, ОАЭ) заявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой, а затем ввели экономические транспортные ограничения.

Ирак и Саудовская Аравия открыли границы впервые за 30 лет
В мире Ближний Восток Саудовская Аравия В мире Ближний Восток Бахрейн В мире Ближний Восток Катар В мире Ближний Восток Кувейт В мире Ближний Восток ОАЭ

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