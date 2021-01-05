Монархии Персидского залива договорились помириться с Катаром

Участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива договорились об урегулировании дипломатического кризиса вокруг Катара. Под соответствующим документом, который был подписан во вторник в саудовском городе Эль-Уля, свои подписи поставили представители Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

В качестве мер, призванных урегулировать кризис, документ предусматривает снятие блокады с Катара, а также открытие воздушных, морских и сухопутных границ с ним.

Напомним, кризис в отношениях монархий Персидского залива грянул в 2017 году, когда несколько государств (Саудовская Аравия, а также Бахрейн, Египет, ОАЭ) заявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой, а затем ввели экономические транспортные ограничения.