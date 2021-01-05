На Байконуре вводится в эксплуатацию новый досмотровый пункт

На Байконуре для более эффективного обеспечения безопасности в местах пребывания официальных делегаций, туристических групп и представителей СМИ вводится в эксплуатацию новый дополнительный досмотровый пункт. Он находится на Контрольно-пропускном пункте при въезде на территорию космодрома.

Пункт представляет собой отдельное здание, утеплённое и оснащённое системами видеонаблюдения, современным металлодетектором арочного типа, турникетами и ручными газоанализаторами. Кроме того, на территории дооборудованы площадка для стоянки автобусов и смонтированы ограждения для удобства прохода туристов и организованных групп.

Роскосмос обращает внимание, что в связи с введёнными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 посещение космодрома Байконур с марта 2020 года для туристических групп и представителей СМИ ограничено.