На Netflix вышел первый российский документальный фильм "Кресты"

Как и было обещано, в первых числах января крупнейший стриминговый сервис Netflix выпустил первый российский документальный фильм. Картина называется "Кресты", сняла ее режиссер Ангелина Голикова - дочь известного российского документалиста Сергея Мирошниченко. Он значится в титрах как соавтор сценария фильма и один из продюсеров.

Как нетрудно догадаться по названию, фильм посвящен одной из старейших российских тюрем, которая находится в Санкт-Петербурге - "Кресты". Ей 130 лет, и, думается, многие зарубежные кинематографисты многое бы отдали, чтобы иметь возможность снимать фильм о "Крестах" в нашей стране. Но сделали его - наши. За картиной стоит канал "Россия 1". И сделка с Netflix, как сообщалось, стала возможна благодаря партнеру Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компании The Н Collective (Германия). Ирония состоит в том, что Netflix сразу после окончания фильма "Кресты" предлагает зрителям посмотреть немецкий же сериал "Идеальное преступление", рассказывающий о громком убийстве в Германии. Но таковы правила игры онлайн-сервисов - предложить зрителю что-то на подобную тематику.

Каким получился фильм? Дорогим. Бюджеты не раскрываются, но видно, что задействована и серьезная команда, и новейшая техника. Картину снимали несколько ведущих операторов. Длится она полтора часа - непривычный для нашей страны хронометраж для документального кино. Но смотрится с большим интересом, время пролетает незаметно. Самое страшное в фильме - это кадр, когда показывают глазок старой тюрьмы, да и ее саму - атмосфера, условия содержания... Эти стены помнят роковые моменты истории, например, блокаду, когда некоторые камеры превращали в морги. Из страшного в "Крестах" еще лица. Авторы выбирали такие, которые говорят больше, чем слова.

История "Крестов" достойна того, чтобы ее запечатлели самыми современными способами. Тут находился и маршал Константин Рокоссовский, и художник Казимир Малевич, Анна Ахматова носила в "Кресты" передачи своему сыну Льву Гумилеву... Георгий Жженов - в свое время Мирошниченко снимал о нем фильм. Кадры из него - как артист посещает "Кресты", в том числе и раздает автографы заключенным, вошли и в новую картину.

В "Крестах" собрана мудрость и простолюдинов, и классиков - от Бродского до Булгакова: что есть тюрьма в жизни общества и каждого человека. Есть знаменитая фраза Бродского о том, что такое тюрьма - "недостаток пространства, возмещенный избытком времени". Начальник тюрьмы цитирует "Мастера и Маргариту". В картине показан и визит в "Кресты" Владимира Путина, и это связано с тем, что тюрьма, условия содержания в которой давно устарели, получила новое здание. Переезд из старых "Крестов" в новые демонстрируется очень подробно.

Не обойдена вниманием и женская тема. Ангелина Голикова не первый раз снимает в тюрьмах, для нее было важно показать и сотрудниц "Крестов". Некоторые из них говорят, что именно в этих стенах они чувствуют себя женщинами. От сестры-хозяйки и сотрудниц, которые перлюстрируют переписку, до надзирательниц - зритель слышит мнения тех, кто работает встенах "Крестов". Не раз и не два в картине подчеркивается, что это работа - в условиях повышенной опастности. Расслабляться нельзя. Об этом говорят и руководители "Крестов" - авторы взяли интервью у нескольких поколений начальников. Некоторые фразы просто шокируют. Например, один из бывших начальников "Крестов" говорит о том, что за рубежом при смертной казни (в тех странах, где она узаконена) есть выбор - электрический стул, укол или газ. У нас в прежние времена выбора не было. Имеется в виду, что был расстрел.

Некоторых интересовало, когда стало известно о том, что наш неигровой фильм приобрел Netflix - не очерняет ли лента Россию, потому что есть те, кто делает акцент на том, что за рубежом востребовано именно это. Скорее наоборот - возвышает, хотя критика в адрес чиновников и коррупции в нем имеется. Есть и печальная статистика. Например, факт, что молодые люди сейчас сидят чаще всего по статье 228 - хранение и распространение наркотиков.

В фильме много философских размышлений как от начальников, так и от осужденных. Например, тюрьму сравнивают с Тибетом, где можно переосмыслить многое, очиститься и даже познать просветление. Все работает на идею "Крестов" - скажем, показан концерт в тюрьме ко Дню России, который открывается песней из репертуара "Наутилуса" со словами: "Видишь, там на горе, возвышается крест..." Затронута и тема веры - фрагмент проповеди, место, куда могли прийти заключенные в старых "Крестах", и рассказано, какие планы в этом направлении в новых - построить звонницу и так далее.

Ангелина Голикова рассказывала в одном из интервью, что их съемочная группа хотела бы снять документальный сериал, посвященный истории русских тюрем. На очереди - Бутырка и Владимирский централ. Возьмет ли продолжение Netflix - пока неизвестно. Но сейчас есть много зарубежных стриминговых платформ, с которыми можно вести переговоры. Не говоря уже о том, что уже после объявления о том, что русский документальный фильм появится на Netflix, ВГТРК запустила свою платформу "Смотрим", где также понадобится не просто документальное кино, но с новым, отвечающим современным требованиям, подходом. Такое же по масштабу, как фильм "Кресты".