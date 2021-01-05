На Netflix вышел первый российский документальный фильм "Кресты"

Новости

Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки 22:45
Территорию у станций метро и МЦД "Славянский бульвар" благоустроили 21:24
В Норвегии скончались двое привитых от коронавируса вакциной Pfizer 21:16
Минобороны назвало число зараженных коронавирусом военнослужащих 21:11
В Москве продлят работу общественного транспорта в рождественскую ночь 21:02
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум 20:47
Анна Кузнецова: Поддержку детских лагерей нужно наращивать 20:29
У Toyota Highlander может появиться удлиненная Grand-версия 20:03
Вор из Букингемского дворца заключен в тюрьму на восемь месяцев 19:14
Большинство немцев поддержали продление антивирусных ограничений 19:09
Голикова: Нуждающихся в пособии детей оказалось больше, чем ожидали 18:50
Ведущий банкир Китая приговорен к смертной казни за коррупцию 18:43
Политики Австралии призвали Трампа помиловать Ассанжа 18:37
Путин призвал обеспечить быстрое восстановление рынка труда 18:30
Голикова: В 2021 году в строй введут 767 детских садов на 112 тысяч мест 18:28
Путин: Нужно поддерживать институт приемной семьи 18:26
Захарова: Обогащение урана в Иране до 20 процентов спровоцировано США 18:18
Глава Минстроя пообещал увеличить объем расселения из аварийного жилья 18:09
Траулер в Охотском море подал сигнал бедствия 17:57
Путин: Важно не только отговорить женщину от аборта, но и помочь ей 17:56
Собянин: Все социальные обязательства в 2021 году будут выполнены 17:53
Число иностранцев, ставших гражданами России, в 2020 году выросло на треть 17:50
Голикова рассказала, как будет работать спецфонд "Круг добра" 17:49
В Южной Корее всеобщая вакцинация от COVID-19 начнется в феврале 17:27
Россиянка Ступак стала четвертой на этапе "Тур де Ски" 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как готовились к Рождеству наши предки
Как готовились к Рождеству наши предки
05.01.2021 22:42
Рубрика: Культура

На Netflix вышел первый российский документальный фильм "Кресты"

Текст: Сусанна Альперина
Как и было обещано, в первых числах января крупнейший стриминговый сервис Netflix выпустил первый российский документальный фильм. Картина называется "Кресты", сняла ее режиссер Ангелина Голикова - дочь известного российского документалиста Сергея Мирошниченко. Он значится в титрах как соавтор сценария фильма и один из продюсеров.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Как нетрудно догадаться по названию, фильм посвящен одной из старейших российских тюрем, которая находится в Санкт-Петербурге - "Кресты". Ей 130 лет, и, думается, многие зарубежные кинематографисты многое бы отдали, чтобы иметь возможность снимать фильм о "Крестах" в нашей стране. Но сделали его - наши. За картиной стоит канал "Россия 1". И сделка с Netflix, как сообщалось, стала возможна благодаря партнеру Netflix по контенту на территории Центральной и Восточной Европы компании The Н Collective (Германия). Ирония состоит в том, что Netflix сразу после окончания фильма "Кресты" предлагает зрителям посмотреть немецкий же сериал "Идеальное преступление", рассказывающий о громком убийстве в Германии. Но таковы правила игры онлайн-сервисов - предложить зрителю что-то на подобную тематику.

Фото: kinopoisk.ru
Что посмотреть на Netflix в январе

Каким получился фильм? Дорогим. Бюджеты не раскрываются, но видно, что задействована и серьезная команда, и новейшая техника. Картину снимали несколько ведущих операторов. Длится она полтора часа - непривычный для нашей страны хронометраж для документального кино. Но смотрится с большим интересом, время пролетает незаметно. Самое страшное в фильме - это кадр, когда показывают глазок старой тюрьмы, да и ее саму - атмосфера, условия содержания... Эти стены помнят роковые моменты истории, например, блокаду, когда некоторые камеры превращали в морги. Из страшного в "Крестах" еще лица. Авторы выбирали такие, которые говорят больше, чем слова.

История "Крестов" достойна того, чтобы ее запечатлели самыми современными способами. Тут находился и маршал Константин Рокоссовский, и художник Казимир Малевич, Анна Ахматова носила в "Кресты" передачи своему сыну Льву Гумилеву... Георгий Жженов - в свое время Мирошниченко снимал о нем фильм. Кадры из него - как артист посещает "Кресты", в том числе и раздает автографы заключенным, вошли и в новую картину.

В "Крестах" собрана мудрость и простолюдинов, и классиков - от Бродского до Булгакова: что есть тюрьма в жизни общества и каждого человека. Есть знаменитая фраза Бродского о том, что такое тюрьма - "недостаток пространства, возмещенный избытком времени". Начальник тюрьмы цитирует "Мастера и Маргариту". В картине показан и визит в "Кресты" Владимира Путина, и это связано с тем, что тюрьма, условия содержания в которой давно устарели, получила новое здание. Переезд из старых "Крестов" в новые демонстрируется очень подробно.

Не обойдена вниманием и женская тема. Ангелина Голикова не первый раз снимает в тюрьмах, для нее было важно показать и сотрудниц "Крестов". Некоторые из них говорят, что именно в этих стенах они чувствуют себя женщинами. От сестры-хозяйки и сотрудниц, которые перлюстрируют переписку, до надзирательниц - зритель слышит мнения тех, кто работает встенах "Крестов". Не раз и не два в картине подчеркивается, что это работа - в условиях повышенной опастности. Расслабляться нельзя. Об этом говорят и руководители "Крестов" - авторы взяли интервью у нескольких поколений начальников. Некоторые фразы просто шокируют. Например, один из бывших начальников "Крестов" говорит о том, что за рубежом при смертной казни (в тех странах, где она узаконена) есть выбор - электрический стул, укол или газ. У нас в прежние времена выбора не было. Имеется в виду, что был расстрел.

Некоторых интересовало, когда стало известно о том, что наш неигровой фильм приобрел Netflix - не очерняет ли лента Россию, потому что есть те, кто делает акцент на том, что за рубежом востребовано именно это. Скорее наоборот - возвышает, хотя критика в адрес чиновников и коррупции в нем имеется. Есть и печальная статистика. Например, факт, что молодые люди сейчас сидят чаще всего по статье 228 - хранение и распространение наркотиков.

Фото: kinopoisk.ru
Российский сериал "Эпидемия" вошел в топ-10 лучших шоу Netflix

В фильме много философских размышлений как от начальников, так и от осужденных. Например, тюрьму сравнивают с Тибетом, где можно переосмыслить многое, очиститься и даже познать просветление. Все работает на идею "Крестов" - скажем, показан концерт в тюрьме ко Дню России, который открывается песней из репертуара "Наутилуса" со словами: "Видишь, там на горе, возвышается крест..." Затронута и тема веры - фрагмент проповеди, место, куда могли прийти заключенные в старых "Крестах", и рассказано, какие планы в этом направлении в новых - построить звонницу и так далее.

Ангелина Голикова рассказывала в одном из интервью, что их съемочная группа хотела бы снять документальный сериал, посвященный истории русских тюрем. На очереди - Бутырка и Владимирский централ. Возьмет ли продолжение Netflix - пока неизвестно. Но сейчас есть много зарубежных стриминговых платформ, с которыми можно вести переговоры. Не говоря уже о том, что уже после объявления о том, что русский документальный фильм появится на Netflix, ВГТРК запустила свою платформу "Смотрим", где также понадобится не просто документальное кино, но с новым, отвечающим современным требованиям, подходом. Такое же по масштабу, как фильм "Кресты".

Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Минтруд: До Нового года выплаты получили 96% семей с детьми до 7 лет
Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин
Монархии Персидского залива договорились помириться с Катаром
Кабмин сохранил повышенный размер пособия по безработице на 2021 год
Россия сыграет с Финляндией за бронзу МЧМ по хоккею
Какими смелыми фантазиями порадует мировое кино в 2021 году
Как интересно провести 11 выходных дней не выходя из дома