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Рубрика: Происшествия

На Сахалине восстановили теплоснабжение 11 домов и больницы

Текст: Наталья Широкова

В городе Александровске-Сахалинском, расположенном на западном побережье острова Сахалин, завершены аварийно-восстановительные работы на теплотрассе. По информации пресс-службы регионального МЧС, в эти минуты производится заполнение системы водой.

В Хабаровске без тепла и воды остались школа, детсад и 16 домов

На месте работают 12 человек и шесть единиц техники.

Накануне вечером на перекрестке улиц Ленина и Яна Фабрициуса произошел порыв теплотрассы в тепловой камере. Без тепла остались 11 многоквартирных домов, где проживает 600 человек, а также центральная районная больница. В медучреждении на тот момент находились 70 человек.

Около полуночи аварию устранили, однако утром произошел повторный порыв. На этот раз было нарушено теплоснабжение только районной больницы.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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