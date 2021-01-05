Названы продукты, которые портят цвет зубов

Негативно на цвете зубов сказываются продукты, в составе которых встречаются кислота и пигменты. Об этом рассказала директор Института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева.

По ее словам, на цвет зубов могут повлиять черника, черная смородина, маринованная свекла, вишня и красное вино. В этом же списке - окрашенные газированные напитки, многие специи и соусы. "То есть все, в чем содержится кислота и хромогены", - отметила врач в беседе с агентством "Москва".

Зубы могут потемнеть и от частого чаепития. "Чай и кофе, безусловно, окрашивают зубы, - сказала Макеева. - Чай - гораздо сильнее".

После каждого употребления "красящих" продуктов можно почистить зубы щеткой, но это совсем не обязательно. По словам врача, порой достаточно прополоскать рот или применить зубную пенку с ферментами.