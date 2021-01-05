Обсуждение параметров сделки ОПЕК+ на февраль продолжат 5 января

Участники встречи ОПЕК+ не договорились 4 января о параметрах сделки о сокращении добычи нефти в феврале и продолжат обсуждение 5 января. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей одной из делегаций.

Открывая встречу ОПЕК+ вице-премьер России Александр Новак заявил, что на рынке сохраняются большие неопределенности, поэтому альянс продолжает постоянно мониторить ситуацию и встречаться в ежемесячном режиме. "За 4 года существования нашей декларации о сотрудничестве мы проявляли беспрецедентную дальновидность и гибкость в отношении принимаемых нами решений", - подчеркнул Новак.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане сказал, что альянс обсуждает два варианта продления сделки - увеличение добычи нефти в феврале на 500 тысяч баррелей в сутки и сохранение январских параметров.

Решение добывать больше позволит участникам альянса наращивать экспорт нефти, защищая свои рынки сбыта от увеличивающегося давления стран, не входящих в ОПЕК+. В первую очередь речь идет об экспорте из США. С 2018 года он вырос более чем на 40% в Азию (до 399,1 млн баррелей за 11 месяцев 2020 года) и на 85% в Европу (до 369,6 млн баррелей).

Сохранение действующих ограничений позволит поддержать нефтяные цены. На новостях о вакцинах котировки барреля выросли, но спрос пока далек от докризисных уровней и восстановление происходит медленней, чем ожидалось ранее. Поэтому в случае нарастания негативных факторов - ужесточения и расширения карантинов, рост производства нефти может очередной раз обрушить рынок.