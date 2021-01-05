Остался год на перенос или замену аннулированных из-за COVID-19 туров

Туроператоры должны вместо туров, аннулированных в 2020 году из-за пандемии, отправить туристов в равнозначные путешествия до 31 декабря 2021 года. На выполнение обязательства остался ровно год.

На фоне пандемии коронавируса Россия 27 марта 2020 года приостановила международное авиасообщение. Туроператоры вынуждены были аннулировать проданные зарубежные туры. Отправиться в путешествия, по оценке Ассоциации туроператоров России, не смогли более 200 тысяч россиян. Но вернуть деньги обратно туркомпании тоже не смогли, так как уже перечислили их принимающей стороне и авиакомпаниям. Для разрешения кризисной ситуации было принято решение об отсрочке исполнения туроператорами своих обязательств - то есть отправить туриста в путешествие, когда ситуация нормализуется, или предоставить равнозначный тур.

Перенос или замена туров происходит по соглашению между туристами и туроператорами. Равнозначный тур предполагает набор тех же услуг по перевозке, маршруту, питанию и проживание в гостинице той же категории. Стороны могут также изменить условия тура. В любом случае услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года, либо компания вернет деньги.

Доплачивать за тур в случае повышения его стоимости туристы не должны. А если оплачена была только часть путешествия, то остаток турист внесет исходя из первоначальной цены.

Во всех случаях возврата денег туроператор должен будет заплатить проценты на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата.

Переносить туры туроператоры по соглашению с туристами стали еще с апреля 2020 года, так что до 80% туров к настоящему времени уже перенесены. Причем, вместо зарубежных направлений около половины туристов предпочти воспользоваться турами по России.

При этом особенно популярными стали поездки в горы, национальные парки, а летом - традиционно курорты на море. Те же тенденции сохранятся и в 2021 году, считает президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов.

"В феврале, марте и апреле однозначно будут популярны курорты Алтайского края, могут быть популярны курорты Башкирии, Татарстана, так как это практически одна климатическая зона. Сюда едут и лечиться, и отдыхать", - рассказал он в беседе с "РГ". Также будет востребован курортный Сестрорецкий район Санкт-Петербурга.

Не стоит забывать и про регионы средней полосы России - Владимирская, Ивановская, Тульская области, где есть свои курорты.

А вот курорты Крыма, Ставрополья и Краснодарского края зимой и весной в основном востребованы людьми в возрасте, которые приезжают, чтобы лечиться. Но это не относится к Красной поляне. На этот курорт приезжают и для лечения, и для отдыха.

Не стоит также забывать про зимние курорты на Сахалине и Камчатке. Эти направления привлекательны зимой термальными источниками, напомнил Разумов.

В летний сезон на первое место естественно выйдут все курорты, которые расположены у моря. Крым, Сочи и другие приморские курорты Краснодарского края, Кавказские Минеральные Воды Ставропольского края будут привлекать гостей. Останется также популярным Алтай и курорты Санкт-Петербурга, добавил он.

За время пандемии у людей поменялась культура отдыха, они стали серьезнее относиться к своему здоровью, заметил эксперт. Теперь туристы хотят получить и лечение, и культурную программу. Это способствует развитию сегмента медицинского туризма, пояснил эксперт.

В результате, во время пандемии между санаториями неожиданно возникла конкуренция и распределение по профилю, кто чем будет заниматься. "Одни работали и продолжают работать как обсерваторы, а другие предлагают серьезные технологии для медицинской реабилитации, это очень важно", - пояснил Разумов.