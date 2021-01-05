Остался год на перенос или замену аннулированных из-за COVID-19 туров

Новости

Капитан сборной России извинился за поражение в полуфинале МЧМ по хоккею 05:28
Погодные аномалии ожидают ряд российских регионов 05:16
Как часто нужно менять пароли в интернет-сервисах и приложениях 04:00
Россия крупно уступает Канаде после двух периодов полуфинала МЧМ 03:54
На Украине начнут сбор подписей за использование вакцины "Спутник V" 03:30
Россия уступает со счетом 0:3 Канаде после первого периода полуфинала МЧМ 02:47
Канада - Россия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала МЧМ по хоккею 02:00
Обсуждение параметров сделки ОПЕК+ на февраль продолжат 5 января 00:10
Врач: Зуд кожи может сигнализировать о раке 00:04
Пилот "КАМАЗ-мастер" Мардеев потерял одну позицию из-за штрафа 04.01.2021
В Тверской области обесточено 607 населенных пунктов 04.01.2021
Саудовская Аравия откроет границы с Катаром перед саммитом стран залива 04.01.2021
В Португалии женщина внезапно скончалась после прививки от коронавируса 04.01.2021
В Британии рекомендовали повысить уровень угрозы от COVID-19 до максимума 04.01.2021
В ВС РФ от коронавируса вылечились почти 24,5 тыс. военнослужащих 04.01.2021
Китай нацелился в мае посадить марсоход 04.01.2021
Путин завтра проведет первое публичное совещание в этом году 04.01.2021
Насколько выросло состояние миллиардеров в России за 2020 год 04.01.2021
Медики уголовно-исполнительной системы получат коронавирусные выплаты 04.01.2021
Россия ввела пошлину на экспорт сои 04.01.2021
C Москвы-реки в центре столицы убрали масляную пленку 04.01.2021
В Грузии выявили "британский" штамм коронавируса 04.01.2021
В Сербии задержали вандалов, осквернивших памятник освободителям Белграда 04.01.2021
Названы подмосковные водоемы с критически тонким льдом 04.01.2021
В Беларуси подписан указ об объявлении 2021-го Годом народного единства 04.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
05.01.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Остался год на перенос или замену аннулированных из-за COVID-19 туров

Текст: Евгений Гайва
Туроператоры должны вместо туров, аннулированных в 2020 году из-за пандемии, отправить туристов в равнозначные путешествия до 31 декабря 2021 года. На выполнение обязательства остался ровно год.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На фоне пандемии коронавируса Россия 27 марта 2020 года приостановила международное авиасообщение. Туроператоры вынуждены были аннулировать проданные зарубежные туры. Отправиться в путешествия, по оценке Ассоциации туроператоров России, не смогли более 200 тысяч россиян. Но вернуть деньги обратно туркомпании тоже не смогли, так как уже перечислили их принимающей стороне и авиакомпаниям. Для разрешения кризисной ситуации было принято решение об отсрочке исполнения туроператорами своих обязательств - то есть отправить туриста в путешествие, когда ситуация нормализуется, или предоставить равнозначный тур.

Фото: iStock
Российские туристы предпочитают планировать путешествия по интернету

Перенос или замена туров происходит по соглашению между туристами и туроператорами. Равнозначный тур предполагает набор тех же услуг по перевозке, маршруту, питанию и проживание в гостинице той же категории. Стороны могут также изменить условия тура. В любом случае услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года, либо компания вернет деньги.

Доплачивать за тур в случае повышения его стоимости туристы не должны. А если оплачена была только часть путешествия, то остаток турист внесет исходя из первоначальной цены.

Во всех случаях возврата денег туроператор должен будет заплатить проценты на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата.

Переносить туры туроператоры по соглашению с туристами стали еще с апреля 2020 года, так что до 80% туров к настоящему времени уже перенесены. Причем, вместо зарубежных направлений около половины туристов предпочти воспользоваться турами по России.

При этом особенно популярными стали поездки в горы, национальные парки, а летом - традиционно курорты на море. Те же тенденции сохранятся и в 2021 году, считает президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов.

"В феврале, марте и апреле однозначно будут популярны курорты Алтайского края, могут быть популярны курорты Башкирии, Татарстана, так как это практически одна климатическая зона. Сюда едут и лечиться, и отдыхать", - рассказал он в беседе с "РГ". Также будет востребован курортный Сестрорецкий район Санкт-Петербурга.

Не стоит забывать и про регионы средней полосы России - Владимирская, Ивановская, Тульская области, где есть свои курорты.

А вот курорты Крыма, Ставрополья и Краснодарского края зимой и весной в основном востребованы людьми в возрасте, которые приезжают, чтобы лечиться. Но это не относится к Красной поляне. На этот курорт приезжают и для лечения, и для отдыха.

Не стоит также забывать про зимние курорты на Сахалине и Камчатке. Эти направления привлекательны зимой термальными источниками, напомнил Разумов.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Россия открыла въезд по электронной визе туристам из десятков стран

В летний сезон на первое место естественно выйдут все курорты, которые расположены у моря. Крым, Сочи и другие приморские курорты Краснодарского края, Кавказские Минеральные Воды Ставропольского края будут привлекать гостей. Останется также популярным Алтай и курорты Санкт-Петербурга, добавил он.

За время пандемии у людей поменялась культура отдыха, они стали серьезнее относиться к своему здоровью, заметил эксперт. Теперь туристы хотят получить и лечение, и культурную программу. Это способствует развитию сегмента медицинского туризма, пояснил эксперт.

В результате, во время пандемии между санаториями неожиданно возникла конкуренция и распределение по профилю, кто чем будет заниматься. "Одни работали и продолжают работать как обсерваторы, а другие предлагают серьезные технологии для медицинской реабилитации, это очень важно", - пояснил Разумов.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин дал поручения по пенсиям, прививкам и соцподдержке. Главное
МИД РФ ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона
Президент утвердил порядок действий по предупреждению связанных с инфекцией ЧС
Саудовская Аравия откроет границы с Катаром перед саммитом стран залива
На Украине начнут сбор подписей за использование вакцины "Спутник V"
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году