Пенсионеры смогут оформить электронное пенсионное свидетельство

С начала 2021 года человек, выходящий на заслуженный отдых или получивший пенсию по инвалидности, потери кормильца, иным обстоятельствам, может оформить электронное пенсионное свидетельство.

С 1 января вступил в силу соответствующий приказ Минтруда. В нем, в частности, говорится: "Факт назначения пенсии по желанию гражданина может подтверждаться свидетельством пенсионера, оформленным на материальном носителе или в форме электронного документа. Свидетельство пенсионера содержит: фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок, на который она установлена, а также фотографию гражданина".

Оформлением и выдачей пенсионных свидетельств занимается Пенсионный фонд России. Как напоминают в ПФР, до 2015 года в России выдавались пенсионные удостоверения (в форме книжечки). Но затем стали выдавать справку о назначении пенсии. Она выдается на листке формата А4 и считается таким же официальным документом, как и пенсионное удостоверение. В ней указаны фамилия, имя и отчество пенсионера, дата рождения, номер СНИЛСа, наименование подразделения ПФР и размер пенсии.

Но уже и она в большинстве случаев становится лишней, потому что при оформлении льгот никакого значения не имеет. Вся информация о статусе пенсионеров содержится в электронной системе Пенсионного фонда и запрашивается учреждениями в порядке межведомственного взаимодействия.

Именно поэтому и было введено электронное пенсионное свидетельство. По сути, это будет та же справка, только оформленная в электронном виде, ее направят в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. Но по желанию пенсионер по-прежнему сможет получить документ на материальном носителе.

В какой бы форме не выдавалось свидетельство, в нем будет фотография пенсионера, его фамилия, имя и отчество, страховой номер индивидуального лицевого счета, информация о виде назначенной пенсии и сроке, на который она оформлена. Сумма пенсии больше прописываться в нем не будет.

Ранее в интервью агентству ТАСС глава ПФР Максим Топилин напомнил, что с 2022 года ПФР планирует проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета и накопленного стажа. "По нашим расчетам, в первый год уведомления получат 29,6 млн человек. Это не потребует дополнительных средств, механизм будет реализовываться в рамках бюджета ПФР", - отметил Топилин.

Он напомнил, что уже сейчас можно посмотреть, сколько у человека пенсионных прав, то есть проверить, где он работал, сколько за него было отчислений, сколько пенсионных коэффициентов накоплено. "Как только человеку исполнится 45 лет, в его личный кабинет на портале госуслуг придет сообщение, какая у него пенсия могла бы быть в данный момент и как ее можно увеличить. И потом такое письмо будет приходить через каждые три года до выхода на пенсию. Наша задача заключается в том, чтобы стимулировать людей интересоваться этой темой, понимать и предпринимать усилия для того, чтобы увеличить пенсию, потому что зачастую люди просто не знают о своих пенсионных правах", - подчеркнул глава ПФР.