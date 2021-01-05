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05.01.2021 14:00
Рубрика: Власть

Песков назвал преувеличением разговоры о "войне башен Кремля"

Текст: Кира Латухина

"Войны башен" в Кремле нет. Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованном на его YouTube-канале, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав при этом большинство телеграм-каналов "дешевыми сливными бачками".

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"Это все сильно преувеличено", - подчеркнул представитель Кремля. Есть, конечно, жаркие, жесткие споры, разные точки зрения на то, как и что делать, как и что предлагать президенту, добавил он. Но это никак не "война башен". "Это все уже преувеличение", - сказал Песков.

Серьезные чиновники в Кремле не следят за битвой мнений в телеграм-каналах, поэтому попытки воздействия через них ни к чему не приведут. "Это в своем большинстве платные, дешевые сливные бачки. Многие, действительно, увлекаются этими сливными бачками. Это наш феномен такой в нашей стране. Ведь это же особо нигде в англоязычном мире не пошло", - заметил Песков. "Как мы любили в Советском Союзе шепотом друг другу сплетни рассказывать и анекдоты политические, а теперь можно делать то же самое в телеграм-каналах", - пояснил он.

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