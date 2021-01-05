Песков: Путин не будет "стрелять себе в ногу", чтобы наказать Украину

Говоря о поведении киевских властей, представитель Кремля отметил, что "Украина ушла за "красные линии". "Это трагедия, то, что произошло в Украине. Причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. Но когда в Европе происходит переворот - это совсем странно", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, работа "с нашими визави" в Киеве продолжается, "где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию".

При этом Песков подчеркнул, что президент не склонен импульсивно реагировать на действия оппонентов. "Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, - это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная", - отметил представитель Кремля.