Песков: Путин в курсе резонансных дел, но в ход следствия не вмешивается

Президента России Владимира Путина информируют о резонансных уголовных делах, но он не вмешивается в работу следственных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, опубликованному на его YouTube-канале.

"Как правило, ему докладывается о каких-то резонансных вопросах. Он знает, но мне неизвестно о том, чтобы он когда-то вмешивался в следствие", - рассказал представитель Кремля.

При этом сам он не пытается вступиться за кого-либо из фигурантов уголовных дел. "Как правило, никакой роли сыграть не может", - пояснил Песков и добавил, что не обладает информацией, которая есть у президента.

Он также подчеркнул, что в случае тяжких обвинений соображения общественного резонанса отступают на второй план. "Это вопрос законности и неизбежности наказания за возможное тяжкое преступление", - отметил Дмитрий Песков.