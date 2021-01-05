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Рубрика: Власть

Песков рассказал о хорошем отношении Путина к Западу

Текст: Кира Латухина

Президент России очень хорошо относится к Западу. Зацикливаться на Западе нельзя, но нельзя также абстрагироваться или обижаться на него. При этом Россия должна прежде всего руководствоваться своими интересами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованном на его канале в YouTube.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Президент "по-прежнему относится очень хорошо к Западу, и было бы глупо плохо относиться к Западу", - заметил Песков. Там есть технологии, богатейшая культура, "Запад - это корни, особенно Европа, мы не говорим про новое государство - США, и это нельзя не любить", - считает представитель Кремля. "Но колониальные проявления, вот их нужно ненавидеть", - добавил он.

Как любое другое государство, Россия должна прежде всего руководствоваться собственными интересами, подчеркнул Песков. "Нельзя зацикливаться на Западе, но и нельзя абстрагироваться от Запада, нельзя обижаться за что-то на Запад. Вообще на обиженных воду возят", - заметил он, напомнив, что президент всем говорит, что Россия заинтересована в сотрудничестве, в диалоге, чтобы вместе реализовывать крупные проекты.

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