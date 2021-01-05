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05.01.2021 13:17
Рубрика: Власть

Песков рассказал о своей реакции на критику со стороны президента

Текст: Кира Латухина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что чувствовал, когда Владимир Путин высказывал недовольство в его адрес, а также поделился подробностями работы пресс-службы Кремля.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Я сталкивался с серьезной критикой президента", - заявил Песков в интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале​.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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На вопрос, правда ли, что когда президент критикует, "жить сразу не хочется", представитель Кремля кивнул: "Не хочется. Жить сразу не хочется... Бывает жестко, да".

Бывает и так, что глава государства звонит и критикует. "Да, безусловно, такое бывает", - заметил он. Случается это нечасто. "Но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать", - сказал представитель Кремля.

"Пресс-секретарь должен разъяснять журналистам то, что делает президент, решения, которые принимаются, рассказывать об этом, оповещать и организовывать работу таким образом, чтобы пресса могла, действительно, быть осведомленной и освещать деятельность президента", - обрисовал круг своих обязанностей Песков, отметив, что он не политик, а госслужащий. "Также работа заключается в том, чтобы быть в курсе логики происходящего, - пояснил представитель Кремля. - Я должен понимать, что происходит, что стоит перед чем, что следствие, а что - предтеча".

Как правило, есть возможность высказать свою точку зрения президенту, заверил Песков. "Слышит. Не всегда соглашается, но слышит", - рассказал он о реакции. Это диалог, "если речь не идет о какой-то существенной ошибке", добавил представитель Кремля. На уровне работы главы государства цена любой несущественной ошибки возрастает кратно, она превращается в очень серьезную, заметил он.

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Пресс-служба сообщает президенту о происходящем, и решения уже принимает он сам. В приоритете информационно и социально резонансные темы или потенциально резонансные. "Их мы докладываем, конечно, если они совсем срочные, то незамедлительно", - сообщил Песков. Пресс-служба может предоставить обзор темы, написать справку. "Можно позвонить по телефону, доложить устно", - пояснил представитель Кремля. И бывает, что не всегда информация востребована - Путин уже гораздо лучше осведомлен о происходящем.

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