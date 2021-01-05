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05.01.2021 12:49
Рубрика: Власть

Песков рассказал о жестком отношении Путина к воровству

Текст: Кира Латухина

Предательство и воровство президент считает греховными вещами и относится к ним жестоко и беспощадно. Также Владимир Путин непримирим к некомпетентности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному в Youtube-канале журналиста.

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"Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный", - сказал Песков. По его словам, в представлении президента эти вещи греховны.

Владимир Путин "стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям, стал гораздо более непримирим к некомпетентности", отметил представитель Кремля. "Можно совершать ошибки, ничего не делая, и это непростительные ошибки, а если хочешь работать и ты ошибаешься, - так бывает, это не преступно", - также пояснил Песков.

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