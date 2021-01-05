Песков рассказал о жестком отношении Путина к воровству

Предательство и воровство президент считает греховными вещами и относится к ним жестоко и беспощадно. Также Владимир Путин непримирим к некомпетентности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному в Youtube-канале журналиста.

"Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный", - сказал Песков. По его словам, в представлении президента эти вещи греховны.

Владимир Путин "стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям, стал гораздо более непримирим к некомпетентности", отметил представитель Кремля. "Можно совершать ошибки, ничего не делая, и это непростительные ошибки, а если хочешь работать и ты ошибаешься, - так бывает, это не преступно", - также пояснил Песков.