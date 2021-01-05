Песков заявил, что никогда не требует снять новость с эфира

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он внимательно отслеживает новостной поток. Снять с эфира тот или иной материал никогда не требует, но может указать автору на важные детали. Об этом он заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, опубликованном на его YouTube-канале.

"Я маниакально смотрю телевизор. На работе у меня постоянно мелькает-моргает. Когда новости, я звук включаю", - рассказал Песков, добавив, что старается не пропускать ни одной новости и с интересом наблюдает за особенностями подачи информации на разных каналах.

На вопрос, может ли он потребовать снять новость с эфира, представитель Кремля ответил: "Нет, я этого не делаю".

Однако подкорректировать работу автора сообщения он иногда просит. "Я, если честно, действительно, могу снять трубку и сказать: "Ребят, вы забыли очень важную вещь упомянуть. Это же событие, связанное с президентом, и вы забыли упомянуть", - рассказал Песков. "Это моя работа", - добавил он.