Песков заявил о творимом США беспределе

США сломали правила мировой политики, устроили беспредел, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному на его канале в Youtube.

"В международной политике... наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, они просто поломали все правила", - сказал Песков.

"Все, чему учат в МГИМО, уже нерелевантно, все правила сломали", - заметил представитель Кремля.

По словам Пескова, как показывает практика, сейчас уже не остается "красных линий" вообще.