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Рубрика: В мире

В США раскритиковали организацию вакцинации против COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Распределение вакцин против коронавируса в США "погрузилось в хаос", и у миллионов доз может истечь срок хранения раньше, чем они достигнут нуждающихся людей, - такое обвинение содержится в одной из публикаций еженедельного информационного бюллетеня The New York Times, вышедшего сегодня.
Фото: AP Photo/Wilfredo Lee Фото: AP Photo/Wilfredo Lee
Фото: AP Photo/Wilfredo Lee

Как сообщает издание, по первоначальным планам предполагалось, что 20 миллионов человек получат по крайней мере одну дозу вакцины COVID-19 до конца декабря 2020 года. Затем проведение иммунизационной кампании скорректировали, окончательная цифра составила около четырех миллионов. "Но только 365294 человека в домах престарелых и центрах долгосрочного ухода были вакцинированы, несмотря на то, что более 2,5 миллиона доз были распределены для этих учреждений, сообщили центры по контролю и профилактике заболеваний", - пишет издание. И приводит примеры плохой организации вакцинации, отмечая, что "федеральные, государственные и местные чиновники обвиняют друг друга в неудачной логистике и нехватке финансирования".

Фото: AP Photo/Charles Rex Arbogast
В США хотят уменьшить дозу вакцины Moderna, чтобы ускорить вакцинацию

В федеральном пакете помощи в борьбе с пандемией стоимостью 900 миллиардов долларов предусмотрены дополнительные 9 миллиардов долларов на проведение вакцинации. Но средства поступят намного позже, в то время, как местные департаменты здравоохранения уже должны начать вакцинировать жителей. "Задержки коснулись почти всех частей страны", - подчеркивается в обзоре.

"В Нью-Йорке только 110 000 человек получили дозу вакцины - примерно четверть от общего числа, полученного городом. Мэр Билл Де Блазио призвал правительство штата, которое ограничило вакцинацию работников здравоохранения и тех, кто живет и работает в домах престарелых, разрешить пожилым людям и основным работникам получать вакцину. Губернатор Эндрю Куомо заявил, что эта проблема является местной проблемой, и призвал г-на Де Блазио и других местных лидеров взять на себя "личную ответственность" за свою работу.

В Пуэрто-Рико партия вакцин не прибыла до тех пор, пока рабочие, которые должны были их вводить, не уехали на рождественские каникулы.

В Хьюстоне телефонная система городского департамента здравоохранения вышла из строя в первый же день работы бесплатной вакционной клиники, получив более 250 000 звонков.

В Теннесси пожилые люди выстроились на тротуаре, опираясь на ходунки и заворачиваясь в одеяла, ожидая, когда окружной департамент здравоохранения откроет свой бесплатный центр вакцинации. Клиника исчерпала свои запасы вакцины еще до 10 утра.

"Во Флориде места распространения вакцин в некоторых местах по-прежнему переполнены, и люди ждут часами", - пишет The New York Times.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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