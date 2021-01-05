В США раскритиковали организацию вакцинации против COVID-19

Распределение вакцин против коронавируса в США "погрузилось в хаос", и у миллионов доз может истечь срок хранения раньше, чем они достигнут нуждающихся людей, - такое обвинение содержится в одной из публикаций еженедельного информационного бюллетеня The New York Times, вышедшего сегодня.

Как сообщает издание, по первоначальным планам предполагалось, что 20 миллионов человек получат по крайней мере одну дозу вакцины COVID-19 до конца декабря 2020 года. Затем проведение иммунизационной кампании скорректировали, окончательная цифра составила около четырех миллионов. "Но только 365294 человека в домах престарелых и центрах долгосрочного ухода были вакцинированы, несмотря на то, что более 2,5 миллиона доз были распределены для этих учреждений, сообщили центры по контролю и профилактике заболеваний", - пишет издание. И приводит примеры плохой организации вакцинации, отмечая, что "федеральные, государственные и местные чиновники обвиняют друг друга в неудачной логистике и нехватке финансирования".

В федеральном пакете помощи в борьбе с пандемией стоимостью 900 миллиардов долларов предусмотрены дополнительные 9 миллиардов долларов на проведение вакцинации. Но средства поступят намного позже, в то время, как местные департаменты здравоохранения уже должны начать вакцинировать жителей. "Задержки коснулись почти всех частей страны", - подчеркивается в обзоре.

"В Нью-Йорке только 110 000 человек получили дозу вакцины - примерно четверть от общего числа, полученного городом. Мэр Билл Де Блазио призвал правительство штата, которое ограничило вакцинацию работников здравоохранения и тех, кто живет и работает в домах престарелых, разрешить пожилым людям и основным работникам получать вакцину. Губернатор Эндрю Куомо заявил, что эта проблема является местной проблемой, и призвал г-на Де Блазио и других местных лидеров взять на себя "личную ответственность" за свою работу.

В Пуэрто-Рико партия вакцин не прибыла до тех пор, пока рабочие, которые должны были их вводить, не уехали на рождественские каникулы.

В Хьюстоне телефонная система городского департамента здравоохранения вышла из строя в первый же день работы бесплатной вакционной клиники, получив более 250 000 звонков.

В Теннесси пожилые люди выстроились на тротуаре, опираясь на ходунки и заворачиваясь в одеяла, ожидая, когда окружной департамент здравоохранения откроет свой бесплатный центр вакцинации. Клиника исчерпала свои запасы вакцины еще до 10 утра.

"Во Флориде места распространения вакцин в некоторых местах по-прежнему переполнены, и люди ждут часами", - пишет The New York Times.