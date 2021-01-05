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"Похороненная" "девушка Бонда" Таня Робертс оказалась жива

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    05.01.2021, 13:36
Текст:   Олег Усков

Представитель 65-летней американской актрисы и бывшей модели Тани Робертс, сообщения о смерти которой появились накануне, их опроверг.

Фото: REUTERS/ Peter Nicholls
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Как передает Variety, актриса жива. Хотя и находится в тяжелом ("ужасающем") состоянии - в реанимации одного из госпиталей Лос-Анджелеса.

Напомним. Информация о смерти Тани прошла 4 января. Сообщалось, что актриса вернулась домой с прогулки со своими собаками, потеряла сознание, была госпитализирована, подключена к аппарату ИВЛ, "но все усилия оказались тщетны".

Таня Робертс родилась в 1955 году в Нью-Йорке в еврейско-ирландской семье. Сниматься начала в 70-х: "Пальцы", "Путешествие в ад", сериалы "Лодка любви" и "Остров фантазий", "Почти беременна", оригинальные "Ангелы Чарли", "Шина - королева джунглей", лента "бондианы" "Вид на убийство".

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