"Похороненная" "девушка Бонда" Таня Робертс оказалась жива

Представитель 65-летней американской актрисы и бывшей модели Тани Робертс, сообщения о смерти которой появились накануне, их опроверг.

Как передает Variety, актриса жива. Хотя и находится в тяжелом ("ужасающем") состоянии - в реанимации одного из госпиталей Лос-Анджелеса.

Напомним. Информация о смерти Тани прошла 4 января. Сообщалось, что актриса вернулась домой с прогулки со своими собаками, потеряла сознание, была госпитализирована, подключена к аппарату ИВЛ, "но все усилия оказались тщетны".

Very sad to hear about Tanya Roberts, as a fan of A View to a Kill i quite enjoyed her character and spent many years watching her That 70s show. Rest In Peace pic.twitter.com/r39ArHi83W — Hoops Studios (@JosephThomas4) January 4, 2021

Таня Робертс родилась в 1955 году в Нью-Йорке в еврейско-ирландской семье. Сниматься начала в 70-х: "Пальцы", "Путешествие в ад", сериалы "Лодка любви" и "Остров фантазий", "Почти беременна", оригинальные "Ангелы Чарли", "Шина - королева джунглей", лента "бондианы" "Вид на убийство".