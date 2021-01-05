Президент Армении заразился коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на аппарат президента республики, Саркисян в настоящее время вместе с семьей проводит новогодние праздники в Лондоне.

По данным газеты "Грапарак", армянский президент в воскресенье перенес операцию на ноге и проходил курс восстановления, но у него проявились симптомы COVID-19, а затем сданный им тест показал положительный результат.

Теперь Саркисян находится на самоизоляции и будет работать дистанционно.