Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин

Президент России и канцлер ФРГ по телефону обсудили перспективы совместного производства вакцин и затронули внутриукраинское урегулирование.

Лидеры говорили о сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Владимир Путин и Ангела Меркель условились о продолжении контактов по этой теме между минздравами и другими профильными структурами.

Напомним, что в декабре прошлого года министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с российским Минздравом по теме привлечения немецких компаний к совместному производству российских вакцин.

Сейчас руководство ФРГ подвергается жесткой критике со стороны других политических структур страны за медленные темпы прививочной кампании и недостаточное количество вакцин от коронавируса.

В телефонном разговоре президент России и канцлер ФРГ затронули и некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей "нормандских" саммитов.

Владимир Путин и Ангела Меркель также поздравили друг друга с праздниками.