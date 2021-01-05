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05.01.2021 17:04
Рубрика: Власть

Путин объявил о создании фонда "Круг добра"

Текст: Кира Латухина
В России появится новый фонд "Круг добра", который займется поддержкой тяжелобольных детей. Об этом объявил президент на совещании по социальным вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции.

"У меня на столе лежит проект Указа о создании фонда - мы договаривались об этом - Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, так называемыми орфанными, заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд "Круг добра", - сказал Владимир Путин, взяв со стола красную папку.

Речь идет о том, чтобы использовать средства, которые будут получены в результате повышения ставки НДФЛ для тех, у кого доходы составляют свыше пяти миллионов рублей, напомнил президент. "Именно не эти пять миллионов базово, а все, что свыше пяти миллионов", - уточнил он.

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"Таким образом мы получим дополнительный доход около 60 миллиардов рублей. Договорились, что создадим фонд... и направим его на эти цели - на поддержку детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах", - продолжил Путин.

"В конечном-то счете цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше, а это значит, что всегда во главу угла должны быть положены решения вопросов социального характера", - также заявил президент.

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