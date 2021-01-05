Путин поручил проверять данные из регионов по социальным вопросам

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проверять поступающую с мест информацию по социальным вопросам, в том числе по организации горячего питания в школах. Об этом зашла речь на совещании, которое прошло в формате видеоконференции.

"Вы сказали, что, по информации регионов, происходит то-то...​. Но эту информацию, конечно, надо проверять. Это не какой-то элемент недоверия к нашим коллегам в регионах, - пояснил Владимир Путин. - Здесь нет ничего личного. Это просто организация работы для достижения окончательного, нужного нам результата".

"А тем, кто не справился, тем нужно помочь, поддержать их и добиться исполнения", - указал президент.

"Так и делаем", - заверила Голикова, пояснив, что на это направлены контрольные мероприятия, особенно когда речь идет о горячем питании школьников. "В принципе все коллеги знают, какие у них недостатки и над этим работают", - заверила она.