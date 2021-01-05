Путин призвал обеспечить быстрое восстановление рынка труда

Президент России Владимир Путин считает необходимым обеспечить быстрое восстановление рынка труда и снижение безработицы. Об этом он заявил во вторник, подводя итоги совещания по социальным вопросам.

"Одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Это важнейшая задача. Здесь надо добиться снижения безработицы, а значит - дать людям стабильный заработок", - сказал глава государства.

Среди первоочередных задач он назвал также вопросы социальной и демографической политики. "Поддержка российских семей, детей, людей старшего поколения были и остаются для нас приоритетом на этом направлении. Мы сделали особый акцент в прошлом году", - подчеркнул президент.

"Ко всем проблемам социального характера мы должны относиться с особым вниманием. Прошу настроить на такую работу всех наших коллег в регионах РФ и правительство России в целом", - заключил Владимир Путин.