Путин: Важно не только отговорить женщину от аборта, но и помочь ей

Президент РФ Владимир Путин считает, что важно не только отговорить женщину делать аборт, но и помочь ей поставить ребенка на ноги. Такое мнение он высказал во вторник на совещании по социальным вопросам, комментируя выступление губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Глава региона, который также возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению "Социальная политика", рассказал президенту, что в субъекте удалось существенно увеличить процент отказов от аборта. В Новгородской области родилось около 130 детей, чьих мам удалось отговорить от прерывания беременности. "По сути появилась еще одна параллель в школе", - отметил губернатор.

По мнению президента, сохранить ребенка - это только часть общей задачи. "Как мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в этом, просто уговорить женщину не делать аборт - это, конечно, важно, но что еще важнее - надо создать условия, чтобы помочь женщине и семье поднять ребенка, поставить на ноги, дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильем", - заявил Владимир Путин.