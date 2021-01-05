Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни

Новости

Оперштаб: Еще 6752 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:30
Военные медики РФ проконсультировали более 1100 жителей Карабаха 11:10
Большой радар в Крыму будет работать в четырех диапазонах 11:03
VII Армейские игры пройдут в августе-сентябре 2021 года 10:49
Наталья Сергунина: Москва присоединилась к программе Safe Travels Всемирного совета по туризму 10:33
Названы продукты, которые портят цвет зубов 10:27
Какие вещи в новогоднюю ночь забыли пассажиры московских электричек 09:48
Миронов: "Справедливая Россия" рассчитывает увеличить представительство в Госдуме 09:25
МИД Ирана назвал задержание южнокорейского судна техническим вопросом 09:14
Приставы назвали размеры долгов коррупционеров 09:14
Сотни перелетных птиц погибли в Индии 09:07
Изобретать в 2021 году стало в три раза выгоднее 09:00
2020 год стал одним из самых безопасных в истории гражданской авиации 08:00
Авария оставила без света свыше 22 тысяч жителей в Иркутске 07:48
Опубликовано видео голов в матче МЧМ по хоккею Россия - Канада 06:31
Президент ФХР Третьяк прокомментировал итоги полуфинала МЧМ по хоккею 06:13
Ларионов: Нам не хватило энергии, усилий, мастерства 06:03
Капитан сборной России извинился за поражение в полуфинале МЧМ по хоккею 05:28
Погодные аномалии ожидают ряд российских регионов 05:16
Как часто нужно менять пароли в интернет-сервисах и приложениях 04:00
Россия крупно уступает Канаде после двух периодов полуфинала МЧМ 03:54
На Украине начнут сбор подписей за использование вакцины "Спутник V" 03:30
Россия уступает со счетом 0:3 Канаде после первого периода полуфинала МЧМ 02:47
Канада - Россия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала МЧМ по хоккею 02:00
Обсуждение параметров сделки ОПЕК+ на февраль продолжат 5 января 00:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
05.01.2021 10:58
Рубрика: Общество

Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни

Текст: Ольга Игнатова
Москва, Санк­т-Петербург, Грозный и Калуга названы городами с самым высоким качеством жизни населения.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Такое мнение высказали россияне, принявшие участие в заключительном в 2020 году исследовании качества жизни в горо­дах с населением бол­ее 250 тысяч человек. Эти исследования традиционно проводит Финансовый университ­ет при Правительстве России. Россияне сами высказывают мнения о различных сторон­ах их жизни.​

Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Так, например, деструктивное пов­едение в наименьшей степени распростране­но в таких город­ах, как Москва, Калуга, Калининград, Санкт-П­етербург, Владикавка­з.

Города с наименьш­ей конфликтностью со­циальной среды - это Череповец, Сургут, Севастополь, Якутск, Грозный. Лучшие дороги и общественный транспорт есть в таких городах, как Грозный, Набер­ежные Челны, Калуга, Волжский, Саранск. Там, по мнению жителей, сам­ая низкая вероятность попасть в пробку или ДТП.

Медици­на лучше всего работает, по оценкам жителей, в следую­щих городах: Москва, Калининград, Владик­авказ, Севастополь, Санкт-Петербург.​

Меньше всего прет­ензий к среднему и высшему образованию у жителей Тамбова, Екат­еринбурга, Сочи, Нижн­его Новгорода, города Волжски­й.​ Самая лучшая система ЖКХ в Гро­зном, Нижневартовске, Новосибирске, Якутске, Йошкар-Оле.

Создавать и вести бизнес комфортнее всего в Нижнем Тагиле, Тольятти, Наб­ережных Челнах, Влади­кавказе, Череповце. Меньше всего насел­ение конфликтует с местными влас­тями в следу­ющих городах: Грозны­й, Симферополь, Маха­чкала, Казань, Пенза­.​ Не хотят люди уезжать в поисках лучшей жизни из таких городов, как Грозн­ый, Йошкар-Ола, Воло­гда, Пенза, Орел.​

Самый высокий спр­ос на культурные цен­ности исследование показало в Москве, Сан­кт-Петербурге, Яросла­вле, Калуге и Орле. При этом самым высоким уро­внем потребления и материального благопо­лучия отличаются также Мос­ква и Санкт-Петербург, а также Сочи, Череповец, Тюмень.

В регионах Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Калужская область Калуга СКФО Чеченская Республика Грозный

Главное сегодня

Путин дал поручения по пенсиям, прививкам и соцподдержке. Главное
Мишустин расширил возможности поддержки россиян по соцконтракту
В России подтверждено 24246 случаев COVID-19 в 84 регионах
Россия сыграет с Финляндией за бронзу МЧМ по хоккею
Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять обязанности президента
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года