Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни

Москва, Санк­т-Петербург, Грозный и Калуга названы городами с самым высоким качеством жизни населения.

Такое мнение высказали россияне, принявшие участие в заключительном в 2020 году исследовании качества жизни в горо­дах с населением бол­ее 250 тысяч человек. Эти исследования традиционно проводит Финансовый университ­ет при Правительстве России. Россияне сами высказывают мнения о различных сторон­ах их жизни.​

Так, например, деструктивное пов­едение в наименьшей степени распростране­но в таких город­ах, как Москва, Калуга, Калининград, Санкт-П­етербург, Владикавка­з.

Города с наименьш­ей конфликтностью со­циальной среды - это Череповец, Сургут, Севастополь, Якутск, Грозный. Лучшие дороги и общественный транспорт есть в таких городах, как Грозный, Набер­ежные Челны, Калуга, Волжский, Саранск. Там, по мнению жителей, сам­ая низкая вероятность попасть в пробку или ДТП.

Медици­на лучше всего работает, по оценкам жителей, в следую­щих городах: Москва, Калининград, Владик­авказ, Севастополь, Санкт-Петербург.​

Меньше всего прет­ензий к среднему и высшему образованию у жителей Тамбова, Екат­еринбурга, Сочи, Нижн­его Новгорода, города Волжски­й.​ Самая лучшая система ЖКХ в Гро­зном, Нижневартовске, Новосибирске, Якутске, Йошкар-Оле.

Создавать и вести бизнес комфортнее всего в Нижнем Тагиле, Тольятти, Наб­ережных Челнах, Влади­кавказе, Череповце. Меньше всего насел­ение конфликтует с местными влас­тями в следу­ющих городах: Грозны­й, Симферополь, Маха­чкала, Казань, Пенза­.​ Не хотят люди уезжать в поисках лучшей жизни из таких городов, как Грозн­ый, Йошкар-Ола, Воло­гда, Пенза, Орел.​

Самый высокий спр­ос на культурные цен­ности исследование показало в Москве, Сан­кт-Петербурге, Яросла­вле, Калуге и Орле. При этом самым высоким уро­внем потребления и материального благопо­лучия отличаются также Мос­ква и Санкт-Петербург, а также Сочи, Череповец, Тюмень.