Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни

Такое мнение высказали россияне, принявшие участие в заключительном в 2020 году исследовании качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек. Эти исследования традиционно проводит Финансовый университет при Правительстве России. Россияне сами высказывают мнения о различных сторонах их жизни.
Так, например, деструктивное поведение в наименьшей степени распространено в таких городах, как Москва, Калуга, Калининград, Санкт-Петербург, Владикавказ.
Города с наименьшей конфликтностью социальной среды - это Череповец, Сургут, Севастополь, Якутск, Грозный. Лучшие дороги и общественный транспорт есть в таких городах, как Грозный, Набережные Челны, Калуга, Волжский, Саранск. Там, по мнению жителей, самая низкая вероятность попасть в пробку или ДТП.
Медицина лучше всего работает, по оценкам жителей, в следующих городах: Москва, Калининград, Владикавказ, Севастополь, Санкт-Петербург.
Меньше всего претензий к среднему и высшему образованию у жителей Тамбова, Екатеринбурга, Сочи, Нижнего Новгорода, города Волжский. Самая лучшая система ЖКХ в Грозном, Нижневартовске, Новосибирске, Якутске, Йошкар-Оле.
Создавать и вести бизнес комфортнее всего в Нижнем Тагиле, Тольятти, Набережных Челнах, Владикавказе, Череповце. Меньше всего население конфликтует с местными властями в следующих городах: Грозный, Симферополь, Махачкала, Казань, Пенза. Не хотят люди уезжать в поисках лучшей жизни из таких городов, как Грозный, Йошкар-Ола, Вологда, Пенза, Орел.
Самый высокий спрос на культурные ценности исследование показало в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Калуге и Орле. При этом самым высоким уровнем потребления и материального благополучия отличаются также Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи, Череповец, Тюмень.