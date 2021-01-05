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Рубрика: Общество

Какие вещи в новогоднюю ночь забыли пассажиры московских электричек

Текст: Сергей Жуков

Ящик шампанского, мандарины и ноутбук оставили в новогоднюю ночь в столичных электричках. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В московском метро пассажир "ради хайпа" остановил поезд

С 31 декабря в электропоездах пассажиры забыли пять пакетов. В одном из них оказался ценный подарок - ноутбук. Остались в вагонах и привычные атрибуты новогодних праздников - шампанское, мандарины, мишура, гирлянды и конфеты.

В прошлом же году в электропоездах ЦППК пассажиры забыли около 400 пакетов и коробок, уточняет ТАСС. Чаще всего люди искали свои кошельки, документы, зонты.

Чтобы разыскать потерянную вещь, пассажирам советуют обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута.

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