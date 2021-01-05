Наталья Сергунина: Москва присоединилась к программе Safe Travels Всемирного совета по туризму

Москва присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council), сообщила заммэра Наталья Сергунина. Это первая глобальная инициатива в области безопасности путешествий на фоне пандемии коронавируса.

Теперь столичные туркомпании, агентства, гостиницы и объекты туристической инфраструктуры могут получить специальный знак Safe Travels Discover Moscow. Его наличие свидетельствует о том, что организация полностью придерживается санитарных норм и рекомендаций профильных органов.

"Московские компании и учреждения начали получать международные знаки Safe Travels. Ими уже отмечены первые 39 организаций. Это подтверждает, что они следуют всем действующим в Москве требованиям и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о комплексе мер, включая социальную дистанцию, мониторингсостояния здоровья сотрудников, дезинфекцию, средства индивидуальной защиты и другие", - рассказала Сергунина.

Стандарты разработаны Всемирным советом по туризму и путешествиям для гостиниц, объектов туристского интереса (например, парков и культурных пространств), аэропортов, конференц-центров, сервисов по аренде недвижимости и автомобилей, туроператоров и агентств.

Протоколы безопасности Safe Travels рекомендуют при организации работы руководствоваться местным и национальным законодательством, а также предписаниями международных организаций, в том числе ВОЗ. Чтобы получить знак, столичным учреждениям нужно подать заявку на официальном сайте. На проверку каждого объекта или организации отводится 10 дней.

Если заявитель соответствует всем требованиям, его регистрируют в системе Safe Travels и размещают информацию о нем в реестре SafeTravels Discover Moscow.