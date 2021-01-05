Под Владимиром потушили торговые ряды

В результате пожара в торговых рядах поселка Мстера никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

Сообщение о пожаре в старинном одноэтажном здании с торговыми павильонами в центре поселка поступило к спасателям в 02.33.

- Огонь быстро распространился на площадь 800 квадратных метров. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место и не дали огню охватить все здание площадью 1800 квадратных метров, - рассказали в МЧС.

В 04.57 пожар был локализован, в 06.00 - ликвидировано открытое горение. На месте происшествия работают 50 спасателей и 17 единиц техники.