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05.01.2021 10:05
Рубрика: Происшествия

Под Владимиром потушили торговые ряды

Текст: Антон Валагин (Владимир)

В результате пожара в торговых рядах поселка Мстера никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Под Владимиром локализован крупный пожар в жилом доме

Сообщение о пожаре в старинном одноэтажном здании с торговыми павильонами в центре поселка поступило к спасателям в 02.33.

- Огонь быстро распространился на площадь 800 квадратных метров. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место и не дали огню охватить все здание площадью 1800 квадратных метров, - рассказали в МЧС.

В 04.57 пожар был локализован, в 06.00 - ликвидировано открытое горение. На месте происшествия работают 50 спасателей и 17 единиц техники.

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