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05.01.2021 18:05
Рубрика: Власть

Путин оценил заботу столичных властей о москвичах

Текст: Кира Латухина
Руководство столицы работало эффективно, в Москве много сделано, в том числе для ускоренного развития системы здравоохранения, городской бюджет сбалансированный и профицитный, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социальным вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции.
Новогодняя иллюминация в центре столицы. Фото: Сергей Михеев/РГ Новогодняя иллюминация в центре столицы. Фото: Сергей Михеев/РГ
Новогодняя иллюминация в центре столицы. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Москва много сделала для того, чтобы отреагировать на проблемы, связанные с необходимостью развития ускоренным темпом системы здравоохранения", - сказал Владимир Путин. "Очень много уделяла вообще внимания социальным вопросам", - добавил он.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Вся ваша команда и вы очень много сделали для эффективной борьбы с пандемией, - обратился к мэру Москвы президент. - Знаю, как все переживали, как своевременно принимались решения на уровне городского правительства. Но при этом не забыли и о вопросах перспективного развития столицы - инфраструктуры, в том числе метро, других составляющих, стройки и так далее". "Очень много вопросов в любом мегаполисе. А в Москве тем более, свыше 10 млн человек там реально проживает у нас...", - добавил он.

Путин поблагодарил за проделанную работу и выразил надежду, что и в этом году работа будет такой же эффективной.

"Здравоохранение - ключевая отрасль, самая востребованная для граждан", - сказал мэр Сергей Собянин, добавив, что для города это отрасль номер один по капитальным вложениям и затратам. Все намеченные программы в 2021 году будут выполнены, несмотря на проблемы и дефициты, заверил он, добавив, что если будет нужно - город займет средства, но все исполнит.

"Надеюсь, ничего заимствовать вам не придется. Бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в этом смысле в порядке", - улыбнулся Путин.

Президент надеется, что, как и в прошлом году, при необходимости столица поможет регионам, которые нуждаются в ее поддержке. "Так уже у нас сложилось за последние годы, надеюсь, так и будет в будущем", - заключил он.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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