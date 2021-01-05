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05.01.2021 04:24
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали о погоде на Рождество в центральной России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жителей Москвы и других регионов центра европейской части России на Рождество ожидает облачная погода, обещан небольшой мороз. Дневные температуры опустятся до пяти градусов, рассказали в Гидрометцентре.

Фото: iStock
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"Такой мягкий вариант зимы ожидаем. В ночь на седьмое января температура в Москве составит от шести до восьми мороза, по области до десяти. Днем термометры покажут минус пять градусов", - цитирует ТАСС научного руководителя службы Романа Вильфанда.

Такая погода будет преобладать во всех регионах центра России. По словам синоптика, данные температуры в среднем на два-три градуса превышают норму. Прогнозы также указывают на небольшие осадки в Рождество. Высота снежного покрова может вырасти на пару сантиметров, добавил метеоролог.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ ЦФО

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