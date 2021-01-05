Стало известно, какие профессии будут популярны в 2021 году

На столичном рынке труда в наступившем году будут востребованы курьеры, специалисты онлайн-продаж и IT. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В ведомстве напомнили, что сейчас все больше компаний пересматривают свои взгляды и оптимизируют рабочие процессы. Много внимания уделяется цифровым технологиям.

"Мы видим особый спрос на IT-специалистов - программистов, аналитиков, системных администраторов, разработчиков мобильных сервисов, специалистов по кибербезопасности", - рассказали агентству "Москва" в департаменте.

Популярностью, по оценкам экспертов, в этом году будут также пользоваться логисты и комплектовщики, специалисты онлайн-продаж, курьеры и водители.