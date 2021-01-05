В Депздраве рассказали об обновлении медоборудования по контрактам жизненного цикла

Столица в приоритетном порядке обновляет диагностическую медтехнику по контрактам жизненного цикл, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сегодня более 80 процентов диагностического оборудования в столице цифровое. Оставшиеся аналоговые аппараты постепенно заменяются на современные. Это позволяет включать технику в единое цифровое медицинское пространство столицы и повышать качество диагностики. В общей базе собрано уже более шести миллионов цифровых снимков, и их число постоянно растет.

С поставкой на 2020-2023 годы закуплено более трех тысяч единиц сложного высокотехнологичного медицинского оборудования. Всего город планирует приобрести за этот срок свыше шести тысяч единиц оборудования, в том числе десятки ангиографов, несколько сотен аппаратов для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, тысячи аппаратов для ультразвукового исследования, маммографов и техники.

В приоритете закупки оборудования напрямую у производителей по контрактам жизненного цикла с 10-летней гарантией обслуживания. Это значит, что в течение всего срока службы поставщик будет заниматься обслуживанием и ремонтом техники.