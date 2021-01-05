В Москве продлят работу общественного транспорта в рождественскую ночь

Столичный транспорт изменит график своей работы в ночь с 6 на 7 января, чтобы верующие смогли добраться до храмов и вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что метро и МЦК продлит работу до 2:00 7 января. На МЦД запустят дополнительные утренние и ночные поезда. Расписание можно узнать на сайте перевозчика и в приложении "Расписание и билеты ЦППК".

В рождественскую ночь пассажиров будет перевозить и наземный транспорт - 168 маршрутов продлят работу до 3:00. Плюс обслуживать горожан будут 15 ночных маршрутов.