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05.01.2021 21:02
Рубрика: Экономика

В Москве продлят работу общественного транспорта в рождественскую ночь

Текст: Сергей Жуков

Столичный транспорт изменит график своей работы в ночь с 6 на 7 января, чтобы верующие смогли добраться до храмов и вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

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Уточняется, что метро и МЦК продлит работу до 2:00 7 января. На МЦД запустят дополнительные утренние и ночные поезда. Расписание можно узнать на сайте перевозчика и в приложении "Расписание и билеты ЦППК".

В рождественскую ночь пассажиров будет перевозить и наземный транспорт - 168 маршрутов продлят работу до 3:00. Плюс обслуживать горожан будут 15 ночных маршрутов.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Православного Рождества

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