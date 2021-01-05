Кожемяко проверил, как убирают Владивосток ночью

В ночь на 5 января губернатор Приморского края Олег Кожемяко проехался по Владивостоку, чтобы выяснить, как убирают столицу Дальнего Востока от мусора. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов обсудили в оперативном штабе Приморского экологического оператора. Как отметил руководитель предприятия Антон Бибиков, системных сбоев с вывозом мусора в муниципалитетах с начала года не было. Исключением стал Владивосток, где работу затрудняют припаркованные машины и дефицит спецтехники.

- Особенно сложная обстановка - в Советском районе. Всего же в городе 2450 контейнерных площадок, на их очистку ежесуточно выходит около ста машин, - уточнил Бибиков, добавив, что компании, нарушившие сроки вывоза ТКО, будут оштрафованы.

Приморский экологический оператор наращивает и свой парк техники. Так, за год на средства краевого бюджета приобретены более 20 единиц спецтехники. Готовится к выпуску на маршруты очередная партия погрузчиков, мусоровозов, бункеровозов, самосвалов, бортовых машин, закупленных на деньги Минвостокразвития России.

Как считает Олег Кожемяко, в регионе нужно создать эффективную и современную систему вывоза отходов, включающую в себя мониторинг жалоб, учет чистоты контейнерных площадок.

- Те компании, которые не справляются с работой, должны уйти с рынка, а на их место придут, в том числе, и государственные, для этих целей мы и покупаем новую технику, - заявил губернатор.

Он добавил, что параллельно в регионе внедряют раздельный сбор мусора. Владивосток должен полностью перейти на эту систему в наступившем году.

Говоря о текущей ситуации с уборкой мусора, Кожемяко отметил, что в целом она управляемая.