Прокуратура начала проверку энергоаварии на юге Сахалина

В Сахалинской области органы прокуратуры начали проверку по факту отключения энергоснабжения в Холмском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как отметило надзорное ведомство, после проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Сахалинэнерго" сообщает, что ремонтные бригады компании ведут восстановительные работы на линии электропередачи напряжением 35 кВ, которая обеспечивает электроэнергией шесть населенных пунктов в Холмском районе: Пятиречье, Бамбучек, Чапланово, Пожарское, Чистоводное и Ожидаево. Без света остались около тысячи человек.

Энергетикам удалось частично восстановить их энергоснабжение по резервной линии. Завершить работы на основной ЛЭП и перейти на постоянную схему они планируют до конца дня. В ликвидации аварии принимают участие шесть бригад: 20 человек и шесть единиц техники.

Напомним, это не первая коммунальная авария на острове в праздничные дни. В Александровске-Сахалинском накануне вечером произошел порыв теплотрассы в тепловой камере. Без тепла остались 11 многоквартирных домов и центральная районная больница. Около полуночи аварию устранили, однако утром произошел повторный порыв. Теплоснабжение восстановили после обеда.

Данную аварию также проверяет прокуратура.