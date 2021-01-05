Траулер в Охотском море подал сигнал бедствия

Траулер "Герои Даманского" потерял ход в Охотском море и дрейфует в восточном направлении в 130 километрах от побережья Камчатки. В район бедствия направлено спасательное судно.

- Капитан доложил о потере хода из-за намотки рыболовной сети на винты. Повреждений корпуса и механизмов нет. На борту 60 членов экипажа и 630 тонн улова, - сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Сигнал бедствия поступил в 15.00 по московскому времени. Метеоусловия в районе дрейфа благоприятные, рядом с траулером находится рыболовецкое судно "Хотин". В помощь "Героям Даманского" направлено спасательное судно "Сибирский", оно должно подойти в район аварии 6 января.

Потерявший ход траулер принадлежит Озерновскому рыбоконсервному заводу № 55 и приписан к порту Петропавловска-Камчатского. Судно построено в 1988 году.