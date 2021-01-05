Житель ЕАО задушил руками напавшую на него волчицу

Срочное межведомственное совещание провели сегодня в правительстве Еврейской автономной области в связи нападением волчицы на местного жителя. Об этом сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на региональное правительство.

Инцидент произошел на днях в селе Новотроицкое Ленинского района. Волчица загрызла двух собак, ранила лошадь. Напала хищница и на мужчину, он ее задушил руками - видео происходящего попало в интернет.

3 января совместная группа Ленинской райветстанции, общества охотников и рыболовов ЕАО выехала на место происшествия. Они отобрали останки погибшей хищники, которые уже доставлены в уссурийскую лабораторию для исследования.

В этот же день ветеринары провели вынужденную вакцинацию против бешенства крупного рогатого скота, лошадей и всех собак.

По словам заместителя начальника управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО Константина Лощилова, с ноября прошлого года волки несколько раз выходили в населенные пункты, они бросались на домашних животных, было зафиксировано одно нападение на человека.

Эксперты называют такое поведение зверей нетипичным, объясняя его дефицитом корма в естественной среде обитания и бешенством.

Константин Лощилов также сообщил, что в ходе мониторинга, проведенного в январе - феврале минувшего года, в регионе было зафиксировано превышение допустимой численности волков. В связи с этим специалисты природоохранных ведомств призвали активизироваться жителям на своих охотничьих угодьях.

С 2020 года в регионе приступили к вакцинированию диких животных от бешенства, было доставлено около 70 тысяч доз вакцины. В наступившем году эта работа продолжится. Как отмечают специалисты, вакцинопрофилактика является одним из самых эффективных методов борьбы с бешенством из существующих.