Ученый рассказал, заменит ли в будущем интернет телевидение

Ученый Пермского национального исследовательского политехнического университета - доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Даниил Курушин рассказал, какие трансформации ждут ТВ в будущем и заменят ли его сетевые технологии.

- Сейчас провайдеры часто предлагают интернет в одном пакете с телевизионными каналами, а журналисты работают на телевидении и в то же время ведут канал на YouTube. Интернет - это следующая генерация телевидения. Новые опции интернета не убьют само телевидение - так же, как телефильм не уничтожил кинематограф. Телевизионщики, журналисты, блогеры и стримеры смогут остаться популярными, если найдут общий язык со зрителем, - как с точки зрения журналистики, так и с точки зрения технологий, - пояснил ученый.

При этом у интернета, по мнению Даниила Курушина, есть очевидные плюсы по сравнению с телевидением, которые будут только усиливаться и перетягивать на себя аудиторию телезрителей. Среди них - возможность просматривать контент в любое время, простая обратная связь с автором и меньший бюджет на создание канала. Но регулирование есть и в интернете, отмечает эксперт, - и государственное, и корпоративное. Бюджет для раскрутки канала и профессионализм журналиста важны и в интернете, и на телевидении.