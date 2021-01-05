Ученый рассказал, заменит ли в будущем интернет телевидение

Новости

Президент Армении заразился коронавирусом 15:21
Под Ярославлем пьяный упал с городской елки 15:12
Китайский авианосец из снега показали на видео 14:59
Лукашенко заявил, что только выборы должны решать судьбу президента 14:54
В 2021 году военные получат новые машины химразведки РХМ-8 и РХМ-9 14:47
Учебный центр ВДВ в Омске подготовит в этом году 3 тысячи десантников 14:39
В Иране обнаружен "британский" штамм коронавируса 14:28
В Рождество в храм Христа Спасителя прихожан пустят только по билетам 14:23
Ученые нашли порталы в отдаленные районы Вселенной 14:23
В 2021 году Таманскую дивизию усилят самоходками "Коалиция-СВ" 14:14
Вышел трейлер военной драмы с Петром Федоровым "Летчик" 14:03
Песков назвал преувеличением разговоры о "войне башен Кремля" 14:00
Песков: Путин в курсе резонансных дел, но в ход следствия не вмешивается 13:49
Песков рассказал о хорошем отношении Путина к Западу 13:47
Кубик Рубика станет героем игрового фильма 13:44
Песков заявил, что никогда не требует снять новость с эфира 13:40
"Похороненная" "девушка Бонда" Таня Робертс оказалась жива 13:36
Песков: пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта 13:21
В США начались аресты активистов-участников массовых митингов за Трампа 13:03
Песков рассказал о жестком отношении Путина к воровству 12:49
Водителей в Москве предупредили о тумане и гололеде 12:28
Стало известно, какие профессии будут популярны в 2021 году 12:25
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" привили уже более 1 млн россиян 12:23
Собянин: новогодние праздники в Москве прошли без происшествий 12:18
Территория размером с США может уже через 20 лет оказаться под водой 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
Как изменится жизнь автомобилистов в 2021 году
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
05.01.2021 14:42
Рубрика: Общество

Ученый рассказал, заменит ли в будущем интернет телевидение

Текст: Алексей Трапезников

Ученый Пермского национального исследовательского политехнического университета - доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Даниил Курушин рассказал, какие трансформации ждут ТВ в будущем и заменят ли его сетевые технологии.

Ставропольские ученые начали работать над точностью прогнозов погоды

- Сейчас провайдеры часто предлагают интернет в одном пакете с телевизионными каналами, а журналисты работают на телевидении и в то же время ведут канал на YouTube. Интернет - это следующая генерация телевидения. Новые опции интернета не убьют само телевидение - так же, как телефильм не уничтожил кинематограф. Телевизионщики, журналисты, блогеры и стримеры смогут остаться популярными, если найдут общий язык со зрителем, - как с точки зрения журналистики, так и с точки зрения технологий, - пояснил ученый.

При этом у интернета, по мнению Даниила Курушина, есть очевидные плюсы по сравнению с телевидением, которые будут только усиливаться и перетягивать на себя аудиторию телезрителей. Среди них - возможность просматривать контент в любое время, простая обратная связь с автором и меньший бюджет на создание канала. Но регулирование есть и в интернете, отмечает эксперт, - и государственное, и корпоративное. Бюджет для раскрутки канала и профессионализм журналиста важны и в интернете, и на телевидении.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили возможность совместного производства вакцин
Путин дал поручения по пенсиям, прививкам и соцподдержке. Главное
Мишустин расширил возможности поддержки россиян по соцконтракту
Иран обогатил уран до "оружейного" уровня
Россия сыграет с Финляндией за бронзу МЧМ по хоккею
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года