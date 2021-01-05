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Рубрика: Происшествия

Авария оставила без света свыше 22 тысяч жителей в Иркутске

В Иркутской области произошла авария на сетях электроснабжения. В результате без света остались жители восьми населенных пунктов Иркутского района. Информация появилась на сайте регионального МЧС.

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"Под отключение попало 7 тысяч 668 жилых домов, в которых проживает 22 тысячи 138 человек, из них 7 тысяч 070 - дети. Обесточено также 35 социально значимых объектов", - пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.

Без электроэнергии остаются жители Грановщины, Хомутово, Ширяево, Лыловщины, Горящино, Тайтурки, Московщины и села Урик. Идут восстановительные работы.

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