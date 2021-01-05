В Иркутской области восстановили электроснабжение после крупной аварии

Энергетики ликвидировали последствия масштабной аварии, в результате которой без света остались более 22 тысяч жителей Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации спасателей, электроснабжение было восстановлено в 12.24 по местному времени. На месте аварии работало две единицы техники и бригада из шести сотрудников энергетической компании.

Напомним, отключение электричества в Иркутском районе региона произошло сегодня рано утром. В результате без света оказались жители сразу восьми населенных пунктов: Грановщина, Хомутово, Ширяево, Лыловщина, Горящино, Тайтурка, Московщина и Урик. Так же электричество перестало поступать на 35 социальных объектов.